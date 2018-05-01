Впечатления российских звезд о Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО, ВИДЕО)

2018-05-01 11:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Известные российские актрисы и модели посетили Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Своими впечатлениями и фотографиями, сделанными в Баку, они поделились на своих страницах в Instagram, сообщает Trend Life.

Популярная российская актриса Наталья Рудова в этом году, так же, как и в прошлом, не упустила возможности насладиться гонками. "Все ребята молодцы. Мы очень переживали за всех. Я могу лишь добавить, что гонки - один из самых зрелищных видов спорта и я определённо влюблена. Поздравляю всех, и конечно же, победителя Льюиса Хэмилтона. Просто красавчик!" - подписала одну из фотографий актриса.

"Столько фоток, но невозможно передать всю красоту и масштабность этого события, а какой звук..." - делится впечатлениями российская модель Ксения Бурда.

Модель Анастасия Решетова уверяет подписчиков, что запомнит уикенд, проведенный в столице Азербайджана, надолго: "Спасибо прекрасному городу Баку, его жителям и организаторам Гран-при Азербайджана "Формулы 1" за этот уикенд!".

"Вы знаете, я ранее не замечала в себе такого интереса к спорту и радости за победителя, пока не попала на Формулу 1. Конечно, я и ранее была осведомлена о специфике гонок и участниках, но когда увидела это вживую, то окончательно поняла, что это моё! Я получаю кайф от этого зрелища и атмосферы, от рева моторов, запаха жженой резины и напряжения пилотов во время заездов, которое я улавливаю на энергетическом уровне прямо с трассы…" - делится впечатлениями Решетова.