Gilan Holding организовал для студентов экскурсию на хлебозавод «Номер 1»

2018-05-01 10:29 | www.apa.az | 6

Gilan Holding организовал для студентов Университета ADA экскурсию на хлебозавод «Номер 1».

Студенты получили информацию о деятельности завода, применяемых здесь технологиях и оборудовании, ассортименте продукции, ответы на другие интересующие их вопросы. Студенты ознакомились с производственными процессами, которые отвечают санитарно-гигиеническим нормам и высоким стандартам качества, посмотрели образцы хлеба и хлебобулочных изделий. Экскурсия позволила студентам увидеть, как их теоретические знания применяются на практике, а также приобрести дополнительную информацию о своих будущих профессиях.

Gilan Holding, который постоянно вносит вклад в развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом, планирует и в будущем проводить подобные мероприятия.