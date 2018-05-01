Nikoil|Bank установил новый банкомат ®

2018-05-01 10:31 | www.apa.az | 7

Расширение сети АТМ (банкоматов) - одно из основных направлений реализации программы по улучшению услуг для клиентов Nikoil|Bank. Для удобства жителей города Баку Nikoil|Bank установил новый банкомат по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Шарифзаде 181, в магазине Embawood.

В данном банкомате, как и во всех остальных, работающем по принципу 7/24, клиенты Банка могут осуществить операции по снятию наличных средств в национальной валюте и долларах США, получению выписок со счетов, Card to Card и активизацию услуги 3D Secure. Следует отметить, что все активные держатели пластиковых карт Банка были информированы о новом АТМ посредством смс рассылки.

Nikoil|Bank и впредь намерен расширять сеть своих АТМ и размещать их в самых удобных точках как столицы, так и в регионах. Nikoil|Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank.