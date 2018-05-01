Наполните свою жизнь глубиной живого цвета вместе с QLED TV

2018-05-01 10:00 | www.oxu.az | 6

Все мы живем в спешке и все время куда-то торопимся. Так сильно торопимся, что мы больше не пишем длинных писем, не говорим подолгу по телефону, а свои чувства и мысли мы складываем в короткие афоризмы и высказывания.

У нас нет времени ждать, мы желаем получить все и сразу, если это телевизор, то он должен быть и красивым, и «умным», и качество изображения должно быть на высоте. Не случайно знаменитый сатирик и автор бесчисленных афоризмов Геннадий Малкин сказал:

«Даже самая яркая женщина проигрывает в сравнении с телевизором».

Телевизоры QLED Samsung передают любое изображение на экране живым и ярким, со всеми мелкими деталями. Благодаря новой технологии Quantum Dot они способны воспроизводить миллиард оттенков цвета. Здесь каждая квантовая точка отвечает за свой оттенок, образуя тонкопленочное покрытие, через которое проходит свет.

Свет, проходящий через каждую точку, превращается в тот или иной оттенок цвета. При этом, в зависимости от яркости, изображение не искажается и четко отображает как темные, так и светлые участки картинки.

Благодаря новым технологиям вы увидите все оттенки цветов от безупречного белого до глубокого черного. QLED TV подарит вам не только идеально живую картинку, но также порадует ценителей красоты и порядка своим безупречным дизайном.

Благодаря минималистическому стилю в исполнении, вас ничто не будет отвлекать от просмотра. Плавные линии, тонкая металлическая рамка и детально продуманные крепления создадут эффект полного погружения в происходящее на экране.

QLED TV прекрасно дополнит любой интерьер вне зависимости от того, установлен ли он на стене или же стоит на «ножках».

Особую «аккуратность» телевизору также придает подключение всех внешних устройств за счет единого кабеля. Такое уникальное решение освободит пространство вокруг телевизора, а также предотвратит появление спутанных клубков проводов.

Таким образом, с помощью One Connect вы сможете все время держать все дополнительные девайсы подключенными к телевизору и с легкостью «спрятать» их, например, в шкаф.

QLED TV поможет Вам притворить в жизнь все ваши ожидания от телевизора и предоставит вам истинное удовольствие от просмотра живого изображения.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Qled TV можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.