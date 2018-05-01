«Реал» или «Бавария»?

2018-05-01 10:18 | www.oxu.az | 8

Футболисты испанского «Реала» и немецкой «Баварии» во вторник в Мадриде проведут ответный матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, мюнхенцы после домашнего поражения неделей ранее обязаны играть на победу, «Реал» же попытается в третий раз подряд выйти в финал самого престижного европейского клубного турнира.

Первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.