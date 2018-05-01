"Азербайджанские железные дороги" ведут ремонт участка коридора "Север-Юг" (ФОТО)

2018-05-01 11:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги на маршруте международного коридора "Север-Юг", говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном во вторник.

Согласно информации, в настоящее время ведется капремонт участка Гарагюня – Ширван-Сортировочная протяженностью 6,7 километра.

"Капитальный ремонт участка железной дороги Алят – Османлы – Астара в рамках проекта "Север-Юг" стартовал 18 марта и на первом этапе предполагает работы на 40 километрах пути", - говорится в сообщении.

ООО "Демирйолсервис", являющееся подрядчиком работ, уже отремонтировало 4,1 километра путей на станции Ширван-Главная и участке Ширван-Сортировочная - Ширван.

"В последний раз капремонт на этом участке проводился в 1968 году. Необходимость ремонта появилась в соответствии с перспективными железнодорожными проектами. Учитывая рост интенсивности движения в ближайшем будущем, проводимые работы имеют большое значение", - сказано в сообщении.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.