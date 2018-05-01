Специальное предложение ко дню Республики от Kapital Bank ®

2018-05-01 10:53 | www.apa.az | 8

Kapital Bank по случаю 28 мая – дня Республики предлагает новую льготную кампанию по кредитам. В рамках кампании, ежемесячная оплата каждого кредита на сумму 3000 манатов, будет составлять 100 манатов. Также клиенты получат бесплатную карты BirKart в подарок. Кредит до 8 500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31-го мая 2018-го года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.