PAŞA Bank объявил цели на 2020 год

2018-05-01 11:00 | www.apa.az | 9

«В 2017 году число клиентов-юридических лиц PAŞA Bank увеличилось на 45% до 5000 тысяч».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель правления PAŞA Bank Талех Кязымов, говоря о показателях первого квартала.

По его словам, общий оборот вырос на 35% до 30-35% ВВП. «Мы намерены расширить портфель малого и среднего предпринимательства с 25 млн. манатов до 170 млн. манатов. До 2020 года PAŞA Bank Azərbaycan намерен увеличить портфель с 1 млрд. манатов до 2 млрд. манатов, а активы - до 5,2 млрд. манатов». Он добавил, что до 2020 года банк обеспечит цифровизацию 90% операций. Наряду с этим, PAŞA Bank расширит филиальную сеть.