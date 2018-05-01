Azərbaycan nefti bahalaşıb

2018-05-01 10:38 | www.oxu.az | 6
Mayın 1-də dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, “Azeri Light” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,49 dollar bahalaşaraq 75,95 dollar olub.
Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,17 dollar bahalaşaraq 74,86 dollar, Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Light” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,20 dollar artaraq 68,77 dollar təşkil edib.