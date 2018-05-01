Иностранцы пытались нарушить границу Азербайджана – ФОТО

2018-05-01 10:21 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили попытку нарушения государственной границы пятью иностранными гражданами.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Госпогранслужбы, инцидент произошел 26 апреля на служебном участке пограничной заставы «Гейтепе».

На служебной территории пограничной заставы близ села Билясувар в Билясуварском районе пограничники пограннаряда «Пуску» обнаружили пятерых неизвестных, приближающихся к инженерному заграждению на границе. Они были задержаны пограничным нарядом при попытке перейти заграждение.

В ходе расследования выяснилось, что попытку нарушить госграницу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран предприняли граждане Шри-Ланки - Кунаратинам Тувисан 1987 г.р., Селлакылы Сантиракумар 1977 г.р., Ратнасингам Сатеескумар 1983 г.р., Гунасльгар Камстан 1994 г.р. и Энтони Кросс Энтони Белдер 1978 г.р.

В отношении задержанных осуществляются необходимые следственные мероприятия.