В грузинском Боржоми бушует лесной пожар

2018-05-01 10:58 | www.oxu.az | 9

Пожарным не удается локализовать огонь, который возник ночью в лесу деревни Сакире в 25 километрах от курорта Боржоми.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Пожар, по предварительным данным, уничтожил территорию площадью порядка половина гектара. Всю ночь на месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады, локализовать пожар пытались 30 спасателей. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациям, угрозы распространения огня не существует.

«Максимально мобилизована пожарная техника, что касается камнепада, большой угрозы не существует. Ситуация под контролем», - заявил руководитель спасательной службы района Боржоми Илия Тавтетришвили.

Процесс локализации пожара осложняет горный рельеф, из-за чего пришлось вызвать дополнительные силы из Тбилиси.

О причинах возникновения пожара пока неизвестно.