Bilgah Beach отель объявляет об открытии сезона

2018-05-01 11:00 | www.oxu.az | 8

Компания Absheron Hotel Group спешит сообщить об открытии сезона отеля Bilgah Beach с 1 мая.

Получивший награду в номинации «Лучший̆ семейный пляжный курорт 2017» от World Luxury Hotel Awards отель Bilgah Beach, расположенный на побережье Каспийского моря, вдоль 300-метрового частного пляжа, предлагает отдых высокого уровня для максимального удовлетворения пожеланий своих гостей.

Идеальное место для жителей и гостей города, где можно избежать городского шума, расслабиться, провести время с семьей, друзьями, коллегами или просто отдохнуть, наблюдая за романтическим закатом над Каспийским морем.

В этом году отель Bilgah Beach предлагает своим гостям провести вечер в Buddha Bar Beach, который в этом сезоне предстанет в новом формате, попробовать итальянские блюда в уже полюбившемся всем ресторане Scalini, расположенном у бассейна, погулять по песчаному пляжу или весело отдохнуть в аквапарке отеля.

Также гости смогут насладиться тишиной в Garden Café, устроившемся посреди соснового бора, или начать день на пляже и воспользоваться широким выбором блюд и напитков в Sunrise Cafe, находящемся у пляжа.

Bilgah Beach Hotel предлагает 176 роскошных номеров и апартаментов различных категорий.

Из каждого номера открывается великолепный вид на море, что создает расслабляющую и одухотворенную атмосферу. В дополнение имеется 14 двухэтажных трехкомнатных коттеджей, расположенных среди тенистых аллей.

В каждом коттедже также имеется личный гараж для автомобиля, терасса, расположенная на первом этаже и просторный балкон на втором, которые могут стать идеальным местом для приема друзей.

Спа в отеле Bilgah Beach - это зона умиротворения и спокойствия, которая занимает гармоничное место среди роскоши и великолепия, предлагая гостям широкий спектр услуг, а фитнес-центр, плавно соединенный с зоной Спа, предоставляет доступ к целому ряду возможностей, включающих тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами Technogym, терморегулируемый 20-иметровый крытый бассейн, открытый бассейн, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки и поле для мини-футбола.

А самым маленьким гостям отель предлагает детское меню, специально отведенные под них горки в аквапарке, площадку на свежем воздухе для игр, а также наш популярный детский клуб, работающий каждый день с утра и до вечера.

Absheron Hotel Group - первая компания в Азербайджане, владеющая и управляющая рядом отелей класса люкс. В группу входят следующие отели: Boulevard Hotel Baku by Autograph Collection, Intourist Hotel Baku by Autograph Collection, Pik Palace Hotel Shahdag by Autograph Collection, Park Chalet Hotel Shahdag by Autograph Collection, Dinamo Hotel Baku, Allium Villas Resort Bodrum by Preferred Hotels & Resorts, Bilgah Beach Hotel Baku.