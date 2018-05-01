Межбанк Азербайджана и ASAN Radio представили проект «100-летняя история»

2018-05-01 12:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана и ASAN Radio при поддержке службы ASAN приступили к реализации совместного проекта, приуроченного к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Первого мая проект «100-летняя история» был представлен общественности.

В рамках долгосрочного сотрудничества при поддержке банка будет подготовлена серия аудио и видео материалов о деятельности АДР. Они будут транслироваться в эфире “ASAN Radio” и представлены аудитории посредством различных коммуникационных каналов Международного банка Азербайджана и «Службы ASAN» в социальных сетях. Эти материалы прольют свет на отдельные исторические факты 23-месячного существования АДР.

В рамках проекта широкой общественности будут представлены интересные факты из различных архивов и музеев, ранее не имеющих широкой огласки. Документальные материалы, исторические здания эпохи деятельности АДР, музейные экспонаты позволят совершить путешествие в прошлое, на 100 лет назад. В процессе подготовки материалов в качестве эксперта примет участие известный радиослушателям страны Рахиб Азери.

Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана Нигяр Тагирова, сказала, что основной целью реализации этого проекта является пропаганда ценностей АДР: «Этот год объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Этим проектом мы также хотим внести свой вклад и присоединиться к череде мероприятий, организованных по случаю 100-летия АДР. Мы верим, что аудио и видео материалы, представленные в рамках проекта, будут восприняты аудиторией с большим интересом».