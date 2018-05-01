Проведена презентация медиа проекта «100 лет АДР»

2018-05-01 12:02 | www.apa.az | 8

При поддержке «ASAN xidmət», МБА и «ASAN Radio» стартует медиа проект, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

В рамках долгосрочного проекта при поддержке банка будут подготовлены аудио- и видеоматериалы об истории АДР. Эти материалы будут освещены в эфире «ASAN Radio», представлены социальных сетей на страницах МБА и «ASAN xidmət». В материалах будут раскрываться отдельные моменты 23-месячной деятельности АДР.



Проект осветит хранящиеся в архивах, музеях интересные факты, которые до сих пор не были известны широкой аудитории.

Благодаря этим материалам люди смогут ознакомиться с историческим днями 100-летней давности. В процессе разработки материалов в качестве эксперта примет участие Рахиб Азери.





Директор «ASAN Radio» Эмин Мусави рассказал о значимости проекта. Он сказал, что просвещение занимает особое место в деятельности «ASAN Radio», которое является первым и единственным радио, специализированным в сфере госслужб: «Согласно распоряжению главы государства, этот проект сыграет большую роль в просвещении наших слушателей об истории АДР, пропаганде наших ценностей».





Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Таирова сказала, что цель реализации проекта – пропаганда ценностей АДР: «2018 год объявлен в нашей стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Этим проектом мы хотели внести свой вклад в ряд мероприятий, посвященных 100-летию независимости Азербайджана. Верим, что в представленные в рамках проекта аудио и видео материалы будут представлять большой интерес».

Руководитель проекта Рахиб Азери сказал о богатой истории Демократической республики: «Я неоднократно был свидетелем этого во время подготовки своих телевизионных передач. При исследовании какого-то факта всегда открывалась новая историческая правда. Нам удалось узнать только малую часть. Мы приложим все усилия для того, чтобы проект получился интересным и полезным».





На пресс-конференции журналистам представили также совместный проект Международного Банка Азербайджана и «ASAN Radio». Эта просветительская программа будет выходить в эфире «ASAN Radio» каждую пятницу в 19.05. В этой программе с участием специалистов МБА будут вестись обсуждения, озвучиваться ответы на вопросы, связанные с финансами и банками, а также будет оказана поддержка с целью повышения уровня финансовой грамотности населения. Ведущим программы будет экономист-журналист Али Ахмедов.