Эксперт: Пашинян обязан своим успехом Ильхаму Алиеву

2018-05-01 11:16 | www.oxu.az | 7

Как бы не хотелось разочаровывать общественность, но представляется, что будущий лидер Армении - Пашинян, болен той же болезнью, что и Саргсян, в связи с чем армяно-азербайджанская вражда продлится еще долго.

Об этом Oxu.Az сказал руководитель экспертного совета «Baku Network», доктор философии Эльхан Алескеров.

Еще не став премьером, Пашинян сделал заявления по нагорно-карабахскому урегулированию: «Большой амплитуды по этому вопросу нет, потому что риторика руководства Азербайджана не способствует реальному урегулированию»... «Для любого представителя РА трудно вести переговоры с представителем страны, которая время от времени угрожает предпринять агрессивные действия в отношении той или иной территории Армении»... «Сопредседатели МГ и мировая общественность должны согласиться, что вести переговоры в таких условиях нереально»...

По мнению Алескерова, Пашинян запел ту же песню, которая привела Армению к потере независимости, а идею так называемого «Миацума» Карабаха - в тупик.

«Остается фактом, что в составе Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало 150 тысяч армян, а в результате оккупации и т.н. «независимости» осталось всего 50 тысяч. Это количество зрителей на стадионе им Т.Бахрамова.

Если Пашинян не «заметил» этнические чистки 1 миллиона азербайджанцев, то пусть хотя бы пожалеет своих соплеменников. История предоставила ему шанс для налаживания добрососедства, хотя бы ради спасения этих людей», - отметил эксперт.

По словам Алескерова, Пашинян не оценил жеста, что Азербайджан не нарушал перемирия и весь митинговый период не «искал рыбку в мутной ереванской воде».

«Видимо, Пашинян - человек недальновидный, и его высказывания являются тому наглядным свидетельством.

Кстати, массовым недовольством населения Саргсяном и своим восходом на Олимп премьерства Пашинян косвенно обязан Ильхаму Алиеву, на фоне лидерства которого ничтожность Саргсяна была особо заметна... Понять это нетрудно…», - подытожил политолог.

Али Мамедов

