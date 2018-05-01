Еврокомиссия: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке

2018-05-01 12:11 | www.trend.az | 7
Еврокомиссия приняла к сведению решение США продлить освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий до 1 июня, отметив, что такая мера продлевает неопределенность на рынке, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает РИА Новости.
США продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.
"Решение США продлевает неопределенность на рынке, которая уже влияет на бизнес-решения. ЕС должен быть полностью и навсегда освобожден от этих мер, поскольку они не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности", — говорится в сообщении.
ЕС в течение последних месяцев взаимодействовал на всех уровнях с США и другими партнерами, чтобы найти решение этого вопроса.