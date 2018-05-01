Мубариз Гурбанлы: «Обучение в Институте теологии Азербайджана будет бесплатным»

2018-05-01 12:03 | www.apa.az | 8

«Институт теологии Азербайджана будет пока действовать при факультете теологии Бакинского Государственного Университета».



Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, на очередном этапе предусмотрено выделение отдельного здания либо строительство кампуса для Института теологии.

М.Гурбанлы отметил, что обучение в Институте теологии Азербайджана будет бесплатным, и подчеркнул, что на первичном этапе на 2 факультета института будет принято 60 человек.