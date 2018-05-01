Азербайджанские военные на международных мероприятиях

2018-05-01 11:42 | www.oxu.az | 7

Представители азербайджанской армии участвуют в международных мероприятиях.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Представители азербайджанской армии принимают участие во встрече по обмену опытом между Азербайджаном и Турцией в сфере «Планирования обороны и военной стратегии» в Анкаре (Турция), в основной конференции по планированию в рамках учений «Anadolu Ankası - 2018» в городе Конья (Турция), а также в «Усовершенствованном курсе инструктора английского языка» в Сан-Антонио (США) и в семинаре по «Медицинской устойчивости» в городе Поццуоли (Италия).