Турецкая полиция не дала группе митингующих проникнуть на площадь Таксим в Стамбуле

2018-05-01 12:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турецкая полиция запретила группе демонстрантов участвующих в первомайских шествиях проникнуть на площадь Таксим в Стамбуле, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что на площадь Таксим допускаются только туристы.

Напомним, что сегодня в Стамбуле проходят первомайские шествия связи, с чем был закрыт доступ к площади Таксим.

В городе также усилены меры безопасности.

Отметим, что ранее сообщалось, что в Стамбуле задержаны 14 членов террористической организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» (DHKP-C), которые планировали осуществить провокации в ходе запланированных первомайских шествий.