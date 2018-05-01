В Азербайджане задержаны совершившие кражу из мечети лица

2018-05-01 12:29 | www.apa.az | 8

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Управления криминалистических исследований Министерства внутренних дел и Отдела полиции Масаллинского района задержаны укравшие из мечети деньги лица.

Как сообщили южному бюро АПА в пресс-службе региональной группы МВД, в отдел полиции Масаллинского района поступило обращение в связи с кражей из расположенной в селе Ашурлу Масаллинского района мечети 2300 манатов,1300 долларов США, 16400 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны. Ими оказались жители Джалилабадского района, ранее осужденные Али Зейналов и Низами Махмудов. В качестве материального доказательства у них были изъяты 300 долларов и 127 манатов.

По факту по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело.