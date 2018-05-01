«Смертельная афера» известных врачей в Баку - ВИДЕО

2018-05-01 11:52 | www.oxu.az | 8

После того как в понедельник вышла информация о задержании пяти должностных лиц, занимавшихся незаконным оборотом лекарственных средств в Баку, некоторые узнали среди арестованных известного гинеколога.

Как передает Oxu.Az, речь идет о Натиге Магеррамове, которого круглосуточно рекламировали азербайджанские телеканалы, за счет чего вокруг него создался образ одного из лучших врачей республики.

Так, Магеррамов долгое время выступал в качестве врача-эксперта со стажем в популярной передаче на одном из столичных телеканалов.

Именно благодаря «заслугам» таких рекламных передач, ныне арестованный Магеррамов в короткое время набрал огромную популярность в стране. Люди из регионов приезжали в столицу, чтобы попасть на прием «самого лучшего врача».

Скорее всего, именно эта популярность и жажда к быстрому обогащению подтолкнула Магеррамова к созданию преступной схемы.

Согласно материалам предварительного следствия, начиная с 2011 года, фактический руководитель ООО «Sanimed» Мушвиг Нагиев, заведующий отделом продаж Хафиз Оруджев, представитель по продажам Асим Керимов, учредитель ООО «Epidbiomed» Намиг Алиев, заместитель директора компании Кямал Мамедов и другие должностные лица, вошли в сговор с целью наживы.

Они импортировали в страну намного более дорогие эквиваленты 19 наименований лекарственных препаратов на сумму более миллиона манатов.

Но этой банде нужны были врачи, которые могли бы помочь «расплавить» эти «паленые» лекарственные препараты. Они искали известных врачей по городу и находили их, предлагая большие деньги взамен.

Как видно из следственной съемки, Мушвиг Нагиев даже передавал по 1000 манатов врачам, которые продавали по 100 штук его лекарств.

Ряд местных СМИ отмечают, что в списке этой преступной группировки было более 100 врачей по городу, которые регулярно получали «вознаграждения» за продажу нелегальных препаратов.

В сети этой группировки попался и вышеуказанный «благодетель» Натиг Магеррамов.

После недолгого раздумья Магерамов стал «подельником» преступной группировки, можно сказать, основным сбытчиком товаров.

На видеосъемке оперативной группы, которая взяла с поличным преступную группировку, также имеются кадры передачи крупной суммы денежных средств Магеррамову.

Отметим, что в ходе обысков в административных зданиях, офисах и аптеках предприятий было обнаружено и изъято из оборота более 15385 коробок препаратов 37 наименований стоимостью 38 тыс манатов неизвестного происхождения и не прошедших государственную регистрацию и около 150 тыс манатов наличных денег.

На основании собранных доказательств Мушвиг Нагиев, Хафиз Оруджов, Асим Керимов, Намиг Алиев и Кямал Алиев были обвинены по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 200-1.2.2 и 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств).

В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Сколько людей пострадало от рук этой группировки и тех врачей, которые ради наживы переступили через «клятву Гиппократа», пока не известно.

Следствие продолжается.

Али Мамедов

