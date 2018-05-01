Жители Еревана снова вышли на улицы

2018-05-01 11:54 | www.oxu.az | 9

Сотни людей собрались утром 1 мая на площади Республики в центре Еревана, где на больших экранах будут транслировать выборы премьер-министра Армении.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Интерфакс.

Единственный кандидат на пост главы правительства, лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян в своем Facebook заявил, что правящая Республиканская партия «решила провалить выборы».

«Нам только что сообщили, что во время ночной встречи во главе с Сержем Саргсяном республиканцы решили провалить выборы премьер-министра.

Я настоятельно призываю всех вас встать рано утром и с раннего утра собраться на площади Республики, чтобы противодействовать новому плану Сержа Саргсяна и Республиканской партии», - сказал Пашинян (цитата по «Радио Азатутюн»).

Пашиняна выдвинула фракция «Елк», у которой в парламенте Армении девять голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (семь голосов) обещали голосовать за Пашиняна.

Республиканскую партию в парламенте представляют 58 депутатов, чтобы победить, Пашиняну нужно шесть голосов республиканцев, в случае, если остальные фракции его поддержат. Республиканская партия не сообщала о своей позиции по голосованию.

Предыдущий кандидат от правящей партии Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра 23 апреля после массовых акций протеста из-за его назначения.