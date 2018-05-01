Прогноз погоды на завтра

2018-05-01 12:37 | www.apa.az | 5

2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13°, днем 18-23° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана 2 мая в основном будет без осадков, в некоторых западных районах временами ожидаются дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27°, в горах ночью 4-9°, днем 13-18° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 мая умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.