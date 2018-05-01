Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

2018-05-01 11:57 | www.oxu.az | 7

Народная артистка СССР, певица (сопрано) Мая Кулиева умерла в Ашхабаде на 98-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает TurkmenPortal.

Кулиева первая в истории Туркменистана стала исполнять оперные партии европейских произведений. Она, в частности, воплотила на сцене образы Маргариты из «Фауста» Гете, Татьяны из «Евгения Онегина» Чайковского, Микаэлы из «Кармен» Бизе и другие.

Кроме того, певица популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство, совершив мировое турне.

Артистка сыграла в четырех фильмах, в том числе в популярной российской комедии 1993 года «Личная жизнь королевы».