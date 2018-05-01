Минобороны подсчитало собранные для армии средства

2018-05-01 12:02 | www.oxu.az | 7

Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 1 мая текущего года, в Фонде помощи Вооруженным cилам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 90 425 728,04 маната, 213 577,88 доллара США, 11 036,0 евро и 5000,0 рубля.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики за номером 755 от 17 августа 2002 года.