Посол: «TAP для Италии - один из приоритетных проектов»

2018-05-01 12:48 | www.apa.az | 7

«До сегодняшнего дня одним из приоритетных для правительств Азербайджана и Италии вопросов был TAP».



Как сообщает АПА, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.



По его словам, TAP является проектом, связывающим Азербайджан с Европой: «Потому что речь идет об изменении их источников энергоснабжения. Как вам известно, идущий с Каспия газ через Италию будет транспортироваться в несколько европейских стран».

Дипломат выразил уверенность в том, что благодаря стратегическому партнерству между Азербайджаном и Италией будут решены все проблемы, которые могут возникнуть в связи с проектом.

А.Массари сказал о возможных визитах из Италии в Азербайджан, однако по причине формирования нового итальянского правительства сказать что-либо точно не может: «Ожидается также визит в рамках ОБСЕ».