В Азербайджане будут продемонстрированы привезенные из Флоренции портреты Шаха Исмаила и его сына

2018-05-01 12:59 | www.apa.az | 7

«В Азербайджане будет организована очень интересная выставка».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Он сказал, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева из музея флорентийской Галереи Уффици на выставку в Баку будут привезены подлинники портретов Шаха Исмаила Хатаи и его сына.

«Учитывая роль Шаха Исмаила в истории Азербайджана, Италия как дружественная Азербайджану страна считает, что это мероприятие будет высоко оценено в Азербайджане. В связи с тем, что решение было принято совсем недавно, дата проведения выставки пока неизвестна. Уже начались переговоры. Вероятно, что выставка состоится в октябре».