Подробности убийства женщины в Баку – ОБНОВЛЕНО

2018-05-01 12:11 | www.oxu.az | 7

Стали известны подробности убийства в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, убитую звали Захра Ибрагимова.

Убийство совершил экс-супруг З.Ибрагимовой Рашад Ибрагимовой.

Р.Ибрагимов, увидев бывшую супругу с другим мужчиной, схватился за нож.

В результате З.Ибрагимова погибла, а находившийся рядом с ней Эмин Алиев был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

11:13

В Наримановском районе столицы произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во вторник около 10 часов дня возле Восточного базара в Баку.

Девушку, личность которой пока не установлена, зарезали, а находившемуся рядом с ней парню нанесли тяжелые ножевые ранения.

Сообщается, что убийство произошло на почве ревности.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.