Подробности убийства женщины в Баку – ОБНОВЛЕНО

2018-05-01 12:11 | www.oxu.az | 7
Стали известны подробности убийства в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, убитую звали Захра Ибрагимова.
Убийство совершил экс-супруг З.Ибрагимовой Рашад Ибрагимовой.
Р.Ибрагимов, увидев бывшую супругу с другим мужчиной, схватился за нож.
В результате З.Ибрагимова погибла, а находившийся рядом с ней Эмин Алиев был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
11:13
В Наримановском районе столицы произошло убийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во вторник около 10 часов дня возле Восточного базара в Баку.
Девушку, личность которой пока не установлена, зарезали, а находившемуся рядом с ней парню нанесли тяжелые ножевые ранения.
Сообщается, что убийство произошло на почве ревности.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.