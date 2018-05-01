Государство поможет имамам материально

2018-05-01 12:20 | www.oxu.az | 7

Имамы в Азербайджане получат от государства материальную помощь в размере более 400 манатов каждый, наибы имамов – более 300 манатов, а мутавалли – 220-250 манатов.



Как передает Oxu.Az, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.



Он заявил, что список религиозных деятелей, которым будет предоставляться материальная помощь, уже подготовлен. Согласно списку, работающие в мечетях имамы, наибы имамов и мутавалли смогут получать платежи с банковских счетов.

«Список религиозных деятелей в Баку и окрестностях, которые будут получать материальную помощь, уже готов, Нахчыванская Автономная Республика также предоставила список.

На днях вышеуказанные суммы будут выплачены религиозным деятелям», - отметил глава комитета.



М.Гурбанлы также сообщил, что в список включены более 1000 религиозных деятелей, в частности, в Нахчыване материальную помощь получат около 200 религиозных деятелей.