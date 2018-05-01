Министр внешней торговли Великобритании: Палата лордов пытается помешать реализации Brexit

2018-05-01 12:36 | www.trend.az | 7

Палата лордов парламента Великобритании пытается воспрепятствовать исполнению демократической воли народа, поддержавшего на референдуме выход страны из Евросоюза. Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявил британский министр внешней торговли Лиам Фокс, передает ТАСС.

По словам министра, верхняя палата парламента предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit. "Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа", - сказал он.

Члены Палаты лордов на данный момент уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства. Однако они вряд ли останутся в итоге в тексте закона. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.