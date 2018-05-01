Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

2018-05-01 12:38 | www.trend.az | 5

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 25 апреля 2018 года №325, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $118,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины - с $33,4 до $35,5 за 1 т.



Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были снижены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.