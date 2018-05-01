Предложено созвать специальное заседание Милли Меджлиса по вопросу Нагорного Карабаха

2018-05-01 13:16 | www.apa.az | 6

В связи с происходящими в Армении событиями предложено созвать специальное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, с этим предложением на заседании Милли Меджлиса выступил депутат Гудрат Гасангулиев.

Считая необходимым созвать специальное заседание по вопросу Нагорного Карабаха, депутат отметил, что провокаторы могут нарушить режим прекращения огня: «Мы должны принять своевременное решение. Ожидается, что в Армении в ближайшее время может начаться гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией».

Спикер Огтай Асадов заявил, что президент и армия Азербайджана готовы немедленно ответить на любую провокацию.