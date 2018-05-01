Пашинян: «Россия и Армения останутся стратегическим союзниками»

2018-05-01 13:46 | www.apa.az | 6

Россия и Армения останутся стратегическими союзниками.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал лидер оппозиции, единственный кандидат на пост премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, выступая во вторник на заседании парламента.



«Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз», - заявил он. «Если премьер-министром изберут меня, Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ», - отметил он.

Дипломатические отношения между Арменией и Россией были установлены 3 апреля 1992 года. Между странами заключено более 270 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Россия занимает первое место среди стран-инвесторов в экономику Армении.



Отметим, парламент Армении 1 мая проголосует за нового премьер-министра. Официально на эту должность выдвинут лишь один кандидат — лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян. Три парламентские фракции уже заявили, что готовы поддержать его. Таким образом, Пашиняну обеспечены 47 голосов из 105 возможных. Для избрания на пост по принципу простого большинства ему не хватает шести голосов. Их могут обеспечить представители правящей Республиканской партии.