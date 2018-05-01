Синоптики обещают 27 градусов тепла

2018-05-01 12:47 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 мая ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 9-13°, днем - 18-23° тепла, в столице - ночью 10-12°, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность - ночью 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана в среду в основном будет без осадков, в некоторых западных районах временами ожидаются дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 22-27°, в горах - ночью 4-9°, днем - 13-18° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 мая умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.