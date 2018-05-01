Турция и Узбекистан будут сотрудничать в сфере нанотехнологий

2018-05-01 12:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов и представитель Совета по научно-технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) 30 апреля подписали протокол о сотрудничестве в различных отраслях науки и технологии, сообщает пресс-служба узбекского министерства.

Согласно информации, соглашение было заключено в рамках государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

Научно-техническое сотрудничество подразумевает обмен исследовательскими проектами, в том числе учеными, специалистами, исследователями и результатами исследований. Также будут проводиться совместные научные исследования, будет осуществляться непрерывный обмен информацией о научных исследованиях.

Стороны договорились об организации совместных научных и технологических мероприятий, в том числе встреч, конференций, симпозиумов, курсов, семинаров и выставок. В том числе ожидается совместное пользование исследовательскими и производственными объектами, научным оборудованием, технопарками.

Узбекистан и Турция будут осуществлять совместные проекты в таких сферах как естественные науки, промышленные исследования, производство, инновации, медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, социальные и гуманитарные науки.