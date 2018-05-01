Депутат предложил исправить ошибку в гимне

2018-05-01 13:11 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане нужно создать комиссию для пересмотра герба, гимна и флага.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель комитета по культуре Милли меджлиса Рафаэль Гусейнов сказал в ходе обсуждения законопроектов «Об утверждении изображения Государственного флага», «Об утверждении Государственного гимна», «Об утверждении музыки и текста Гимна Азербайджанской Республики».

Он отметил, что слов «В час роковой встанем стеной» (“Hüququndan keçən əsgər”) не было в варианте гимна 1918-го года.

«Эти слова появились в гимне в период нахождения у власти в Азербайджане представителей Народного фронта. Правда, они хотели возвысить наши ценности, за что им спасибо, но слишком упростили текст.

Недочет следует устранить», - отметил депутат.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

