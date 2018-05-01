Viber полностью восстановил работу в России

2018-05-01 12:52 | www.trend.az | 6

Viber полностью восстановил работу в России, говорится в сообщении мессенджера.

"Рады сообщить, что полноценная работа Viber в России успешно восстановлена. Пользователи мессенджера вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким. Восстановить доступ к Viber удалось полностью, несмотря на проблемы с подключением к серверам некоторых интернет-провайдеров", — сообщает Viber.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.