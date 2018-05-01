В Тбилиси проведена акция под лозунгом «Молодежь во имя мира на Кавказе»

2018-05-01 14:29 | www.apa.az | 8

В центре столицы Грузии Тбилиси, вблизи здания Филармонии с участием азербайджанской, грузинской и армянской молодежи проведена акция с призывом к миру.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в акции, прошедшей под лозунгом «Молодежь во имя мира на Кавказе», приняли участие студенты различных вузов и члены молодежных организаций.

Участники акции на трех языках скандировали лозунги «Молодежь хочет мира на Кавказе!», «Во имя мира и будущего»,« Новое поколение выбирает мир!», тем самым продемонстрировали, что выступают против войны в регионе.

В организации акции поддержку оказал эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.