Трамп задумал новую авантюру на Ближнем Востоке - МНЕНИЕ

2018-05-01 13:50 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп вынужден принять решение о пролонгировании ядерной сделки с Ираном до 12 мая 2018 года. Ожидается, что американский лидер разорвет сделку, которую ранее называл «очень плохой» и «катастрофической» для международного сообщества.

Как передает Oxu.Az, известный российский блогер, политический аналитик Денис Коркодинов считает, что в этом случае глава Белого дома, по всей видимости, предоставит Израилю возможность вновь ввести так называемый военный вариант, основанный на так называемой «доктрине старта», которая препятствует любому из врагов Израиля получить ядерное оружие.

«Развитие подобного сценария будет свидетельствовать об эскалации открытого военного конфликта в отношении Ирана.

Косвенным подтверждением того, что Дональд Трамп не склонен продлевать ядерное соглашение с официальным Тегераном, является содержание доклада «Голоса Америки», в котором 45-й президент США обрушился с резкой критикой в адрес Пентагона в связи с растущим влиянием Ирана.

Данное сообщение было истолковано представителями военного истеблишмента Вашингтона в качестве прямого сигнала к подготовке военной кампании против режима аятолл, чему во многом поспособствовал Израиль», - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом сайта.

По словам Коркодинова, подготовительным этапом широкомасштабной наступательной операции явился ракетный обстрел, совершенный 30 апреля 2018 года израильскими ВВС по трем иранским целям на территории Сирии.

«Основной удар пришелся на позиции 47-й военной базы в Хаме, которая довольно часто использовалась Ираном в качестве «аэродрома подскока» для нанесения ударов по позициям «Исламского государства».

Примечательно то, что ракетные удары по иранским целям были произведены практически сразу после состоявшегося телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом и организованной в Тель-Авиве встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео», - отметил он.

По мнению российского эксперта, в данном случае роль Майка Помпео в разворачивающемся конфликте с Ираном совершенно не случайна:

«Дональд Трамп отдал ему свои предпочтения, выдвинув на задний план Рекса Тиллерсона, лишь потому, что Майк Помпео являлся одним из ярых сторонников разрыва ядерной сделки с Исламской республикой.

Помпео совместно с сенатором Томом Коттоном обнаружил существенные недостатки в ядерном соглашении, а также раскрыл целую сеть секретных сделок, которые фактически лишали политику ядерного сдерживания Ирана всякого смысла и были диаметрально ей противоположны».

Коркодинов уверен, что Дональд Трамп в части отношения к Ирану думает так же, как и Майк Помпео.

«Поэтому они и составили временный альянс с тем, чтобы развязать новый военный конфликт на Ближнем Востоке.

Однако даже не это главное. Президент США стремится избавиться от наследия своего предшественника. Поэтому трезвый политический расчет уступает страстному желанию переиначить все то, что совершил Барак Обама.

Для этого Дональд Трамп нашел себе союзника в лице Майка Помпео, так же мечтающего «повоевать» с режимом аятолл.

Таким образом, не позднее 12 мая 2018 года может произойти очередная военная авантюра на Ближнем Востоке. Основная цель данной авантюры - иранские военные базы в Сирии», - сказал эксперт.

Али Мамедов

