Убил жену и закопал тело в лесу - случай в Самухе

2018-05-01 13:58 | www.oxu.az | 8
В селе Колайлар Самухского района Азербайджана совершено жестокое убийство.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на МВД, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
После этого А.Самедов на автомобиле ВАЗ-21011 вывез тело женщины в лес у села Гырмызы Самух и закопал его.
Мужчина был задержан, тело убитой женщины эксгумировано.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.