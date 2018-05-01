Убил жену и закопал тело в лесу - случай в Самухе

2018-05-01 13:58 | www.oxu.az | 8

В селе Колайлар Самухского района Азербайджана совершено жестокое убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на МВД, ранее судимый 37-летний житель села Агамир Самедов в ходе семейного конфликта жестоко избил свою супругу - 35-летнюю Ляман Самедову.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого А.Самедов на автомобиле ВАЗ-21011 вывез тело женщины в лес у села Гырмызы Самух и закопал его.

Мужчина был задержан, тело убитой женщины эксгумировано.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.