Аугусто Массари: TAP - один из главных проектов для Азербайджана и Италии

2018-05-01 13:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Проект строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) является одним из основных вопросов для правительств Азербайджана и Италии, сказал журналистам во вторник посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Этот проект объединяет и интересы всей Европы, потому что речь идет о диверсификации источников энергообеспечения стран. Как вы знаете, газ из Каспийского региона будет через Италию поступать в другие страны Европы, поэтому мы также заинтересованы в высоком уровне развития сети", - сказал Массари.

Дипломат также отметил, что возникшие в процессе реализации проекта сложности [пересадка оливковых деревьев] нашли свое решение и не помешают его выполнению.

"Тесная дружба и стратегическое партнерство Италии и Азербайджана позволяют говорить о том, что все вопросы будут решены", - сказал Массари.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.