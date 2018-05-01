Юбилейная медаль «100-летие АДР» в первую очередь должна быть вручена Президенту Ильхаму Алиеву - депутат

2018-05-01 13:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Юбилейная медаль «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)» в первую очередь должна быть вручена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

С таким предложением на пленарном заседании парламента во вторник выступил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде в ходе обсуждений, связанных с учреждением медали.

Мирзазаде отметил, что Президент Ильхам Алиев проводит огромную работу для Азербайджана, глава государства дал необходимые поручения в связи с празднованием 100-летия АДР.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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