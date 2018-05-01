В Баку сохранится теплая погода

2018-05-01 13:22 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 18-23 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в некоторых западных районах ожидаются кратковременные дожди. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный.