Пашинян: Уступок по Карабаху не будет

2018-05-01 14:30 | www.oxu.az | 10

Лидер «бархатной революции» в Армении Никол Пашинян отказался от своих слов о том, что нельзя вести переговоры по Карабаху, не отдав Азербайджану районы вокруг Карабаха, и заявил, что не намерен идти на уступки в этом вопросе.

Как передает Oxu.Az, Пашинян сказал об этом, выступая в парламенте, где во вторник рассматривается его кандидатура на пост премьер-министра страны.

По словам Пашиняна, «единство армян остановит иллюзии Баку решить карабахский вопрос военным путем».

«Реальный смысл переговоры по Карабаху получат только тогда, когда Азербайджан даст понять международному сообществу, что обязуется соблюдать нормы международного права и готов к урегулированию на их основе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны использовать все свое влияние, чтобы удержать Баку от неразумных шагов», - заявил он.

На просьбу бывшего пресс-секретаря Сержа Саргсяна прокомментировать свою цитату о том, что нельзя вести переговоры по Карабаху, не отдав Азербайджану районы вокруг Карабаха, Пашинян ответил, что приписываемые ему слова являются дезинформацией:

«Я 15 раз публиковал скриншоты этой статьи, где нет таких слов. Я сожалею, что вы не следили за моими опровержениями и занимаетесь дезинформацией в НС».

В нынешних условиях не может быть и речи о каких-либо уступках, отметил он.