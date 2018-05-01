Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну

2018-05-01 13:36 | www.trend.az | 7

Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны вместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кнессета, передает РИА Новости.

Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону "О правительстве". За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41.

"Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции", — сообщил парламент.

При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета — форума ключевых израильских министров.