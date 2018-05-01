В доме грабителя из Гянджи нашлась граната

2018-05-01 14:41 | www.oxu.az | 8
В Гяндже в доме одного из грабителей обнаружена граната.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Согласно информации, в Call-центр «102» министерства внутренних дел обратился житель Гянджи Шахин Мамедов, который заявил, что вечером был избит на проспекте Ш.И.Хатаи тремя людьми. Угрожая ему ножом, мошенники отобрали у Ш.Мамедова деньги.
В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Кяпязского района осуществили соответствующие мероприятия. В ходе проведенных расследований было установлено, что, совершив мошенничество в отношении Ш.Мамедова, грабители отобрали у него 120 манатов и скрылись на автомобиле.
По факту возбуждено уголовное дело.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны подозреваемые - ранее судимые житель Гёйчайского района Орхан Гасанли, жители Гянджи Искендер Мамедов и Гусейн Маилов.
Кроме того, в доме, где проживал И.Мамедов, обнаружены и изъяты одна граната марки «Ф-1» и героин.
Расследования продолжаются.