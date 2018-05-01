В доме грабителя из Гянджи нашлась граната

2018-05-01 14:41 | www.oxu.az | 8

В Гяндже в доме одного из грабителей обнаружена граната.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, в Call-центр «102» министерства внутренних дел обратился житель Гянджи Шахин Мамедов, который заявил, что вечером был избит на проспекте Ш.И.Хатаи тремя людьми. Угрожая ему ножом, мошенники отобрали у Ш.Мамедова деньги.

В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Кяпязского района осуществили соответствующие мероприятия. В ходе проведенных расследований было установлено, что, совершив мошенничество в отношении Ш.Мамедова, грабители отобрали у него 120 манатов и скрылись на автомобиле.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны подозреваемые - ранее судимые житель Гёйчайского района Орхан Гасанли, жители Гянджи Искендер Мамедов и Гусейн Маилов.

Кроме того, в доме, где проживал И.Мамедов, обнаружены и изъяты одна граната марки «Ф-1» и героин.

Расследования продолжаются.