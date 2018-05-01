Депутат предупредил о возможной провокации на фронте

2018-05-01 14:49 | www.oxu.az | 7

На заседании Милли меджлиса во вторник депутат Гудрет Гасангулиев выступил с предложением провести специальное заседание парламента в связи с ситуацией в Армении.

Как передает Oxu.Az, депутат подчеркнул, что ситуация в Армении накаляется.

«Вызывает сомнения даже то, что избрание Пашиняна приведет к стабильности. Они могут нарушить режим прекращения огня. Мы внимательно следим за идущими там процессами.

В Армении в ближайшее время начнется большое гражданское противостояние, и они могут нарушить режим прекращения огня в Карабахе.

Азербайджан должен проводить интенсивные переговоры с международными организациями и Россией», - отметил Гасангулиев.

Спикер ответил депутату, что азербайджанская армия готова к любой провокации.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

