Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки

2018-05-01 13:58 | www.trend.az | 7

Париж призывает детально изучить и оценить информацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".