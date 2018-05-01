Специальное предложение ко дню Республики от Kapital Bank

2018-05-01 14:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю 28 мая – Дня Республики предлагает новую льготную кампанию по кредитам. В рамках кампании ежемесячная оплата каждого кредита на сумму 3000 манатов будет составлять 100 манатов. Также клиенты получат бесплатную карты BirKart в подарок, сообщает банк во вторник.

Кредиты до 8500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31 мая 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.