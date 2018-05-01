Грузия может наладить производство и экспорт электроавтобусов в Азербайджан

2018-05-01 14:37 | www.apa.az | 6

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует финансировать производство электроавтобусов в Грузии.

Как передает местное бюро АПА-Экономикс, об этом заявил вице-президент ЕИБ Вазил Худак. «Модернизация общественного транспорта, замена маршрутных такси на более современный транспорт, в том числе и электроавтобусы, не означает только импорт автобусов, но и их производство в Грузии», — отметил В.Худак.

По его словам, произведенные в Грузии автобусы можно будет экспортировать в соседние страны, в частности в Азербайджан. Для содействия развитию общественного транспорта в Грузии в целом, ЕИБ планирует выделить около 100 миллионов евро. Часть суммы пойдет на модернизацию метро. В.Худак сообщил, что он уже провел переговоры на данную тему с премьер-министром, министрами экономики и финансов Грузии.